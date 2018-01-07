Kiloları yüzünden 16 yıl gizlemiş

Haziran’da Berk Uğuz ile aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin, “Berk’e 16 yıl önce lise birde platonik bir aşk duyuyordum. Kilolarım nedeniyle açılamamıştım" dedi.

Oyuncu Pelin Öztekin mide küçültme ameliyatı ile 3,5 yılda 86 kilo verdi. 153’ten 67’ye indi.

Haziran’da Berk Uğuz ile aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin, “Berk’e 16 yıl önce lise birde platonik bir aşk duyuyordum. Kilolarım nedeniyle açılamamıştım. Günlüğüme yazdığım dileğim yıllar sonra gerçekleşti. Kendimi masal kahramanı gibi hissediyorum” dedi.

Pelin Öztekin sözlerine şöyle devam etti:

Berk ile yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Yıllar sonra yakaladığımız enerjinin keyfini çıkarıyoruz.

Henüz evliliği konuşmaya başlamadık. Aşkı köşeye sıkıştırmaya gerek yok. Ama evlenirsem kuğu gibi zarif ve sade bir gelin olmak isterim. (Posta)