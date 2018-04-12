Kim Bu Bebeğin Babası?

Hamile olduğunu açıklayan Nazlı Hamarat'ın, "Gebeliğimin 31. haftasındayım" şeklindeki paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Herkes bebeğin babasının kim olduğunu soruyor.

Hamile olduğunu açıklayan Nazlı Hamarat'ın, "Gebeliğimin 31. haftasındayım" şeklindeki paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Herkes bebeğin babasının kim olduğunu soruyor.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, hamileliğini paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Nazlı Hamarat, paylaşımında"Gebeliğimin 31. haftasındayım" dedi. Hamarat'ın takipçileri, "Bebeğin babası kim?" sorularını sormaya başladı.

UZUN ZAMANDIR SESİ SOLUĞU ÇIKMIYORDU

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat'ın iş adamı kocası Emir Cevdet Şaşmaz'ın Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından, skandal iddialar birbirini takip etmişti. Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Nazlı Hamarat, hamileliğini Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

BEBEĞİN BABASINI AÇIKLAMADI

Hamarat, "Gebeliğimin 31. haftasındayım" dedi. Paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Nazlı Hamarat'ın takipçileri, "Bebeğin babası kim?" sorularını sormaya başladı.

KOCASI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Pırlanta kaçakçılığı ve eskort kadın olayları nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen Emir Cevdet Şaşmaz'ın sevgilisi olduğunu iddia eden, Vijdan Atasever, Emir Cevdet Şaşmaz'ın yanında öldürüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine iki kadın arasında tartışma çıkmıştı.

Nazlı Hamarat Hamile Olduğunu Duyurdu, Herkes Bebeğin Babasının Kim Olduğunu Soruyor