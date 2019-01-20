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  3. 'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor 114

2018 yılının en çok aranan moda markası Fashion Nova, 2019'da da adından söz ettirecek gibi. 120 TL değerindeki tamamen şeffaf pantolonları online olarak satışa çıkaran firma kullanıcıların sipariş taleplerine yetişmeye çalışıyor.