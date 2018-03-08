Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. KİM KARDASHİAN INSTAGRAM’DA PAYLAŞTI YİNE ORTALIĞI SALLADI!
KİM KARDASHİAN INSTAGRAM’DA PAYLAŞTI YİNE ORTALIĞI SALLADI!

KİM KARDASHİAN INSTAGRAM’DA PAYLAŞTI YİNE ORTALIĞI SALLADI!

Üstsüz yemek yedi

A+A-

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından çırılçıplak halde erişte yediği fotoğrafı yayınladı.

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, 108 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yine olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Kim Kardashian, göğüslerini saçlarıyla kapattı. Kim'in olay yaratan paylaşımı 2,6 milyon beğeni aldı.

İşte o paylaşım…

1-20180307235950.jpg

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.