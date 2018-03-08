KİM KARDASHİAN INSTAGRAM’DA PAYLAŞTI YİNE ORTALIĞI SALLADI!

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından çırılçıplak halde erişte yediği fotoğrafı yayınladı.

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, 108 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yine olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Kim Kardashian, göğüslerini saçlarıyla kapattı. Kim'in olay yaratan paylaşımı 2,6 milyon beğeni aldı.

İşte o paylaşım…