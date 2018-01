Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi Kylie mi?

Aynı tarihlerde hamile kaldığını açıklayan Kylie Jenner'ın, ablası Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi olabileceği konuşuluyor.

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ile eşi Kanye West'in, taşıyıcı anneden olan üçüncü çocukları geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Ünlü çiftin bebeğinin taşıyıcı annesinin, geçtiğimiz eylül ayında hamile olduğunu açıklayan Kylie Jenner olabileceği iddia edildi.

'Keeping Up With the Kardashians' programıyla ünlenen Kardashian/Jenner ailesinin son programında, Kylie Jenner’ın yer almamasının bu iddiayı güçlendirdiği belirtildi.