Kim Milyoner Olmak İster'de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan sor

Kim Milyoner Olmak İster programı milyonlarca kişiyi ekranlara kilitledi. Yarışmaya 31 Ocak 1968 tarihinde gerçekleştirilen ilk televizyon yayınının açılış anonsunda kullanılan kelimelere yönelik soru damga vurdu. 100.000 TL değerindeki sorunun yanıtını herkes merak etti. İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programı milyonlarca kişiyi ekranlara kilitledi.

Yarışmaya Türkiye'deki ilk televizyon yayını yapıldığı esnada yapılan anons hakkındaki soru damga vurdu.

Türkiye'de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan sorunun cevabı C şıkkı Ekran çıktı.

100.000 TL değerindeki soruya yanıt veremeyen yarışmacı çekilme kararı almasının ardından 50.000 TL değerindeki çeki almaya hak kazandı.

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