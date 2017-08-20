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KİMİN UMURUNDA

KİMİN UMURUNDA

Girne Kordon Boyu Çocuk Park’ındaki aydınlatma direğinin kabloları açıkta adeta ölüme davetiye çıkarıyor!

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Teoman TURAN

Turizmin incisi Girne’nin kordon boyunda bulunan Çocuk Oyun Parkı’nda aydınlatma direğinin elektrik kabloları adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

Edinilen bilgiye göre, Çocuk Parkı’nın aydınlatma direğindeki elektrik kabloları bilinmeyen nedenlerden dolayı dışarıya çekildi. Oyun parkının zemini arasında sadece 45-50 santimlik bir mesafe olmasına karşın günlerdir bu kablolar direk içine çekilmiyor, kapağı kapatılmıyor.

Vatandaşlar,  küçük bir çocuğun bile rahatlıkla kabloya ulaşabileceğini belirterek, elektrik kablolarının biran önce kontrol altına alınması için yetkilileri göreve çağırdı.

Kordon Boyu’ndaki taksiciler, bu tehlikeli durumu gerek belediyeye gerekse  Elektrik Kurumu’na bildirdiklerini ancak hiçbir yetkilinin gelmediğini belirterek “Acaba bir felaketin yaşanmasını mı bekliyorlar” diye sordu.

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