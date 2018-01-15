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  3. Kimlikler karıştı! Kiralık katil yanlış kişiyi öldürdü

Kimlikler karıştı! Kiralık katil yanlış kişiyi öldürdü

Kimlikler karıştı! Kiralık katil yanlış kişiyi öldürdü 118

ABD'nin Florida eyaleti, korkunç bir olayla sarsıldı. Bir çocuk annesi 42 yaşındaki Janice Marie Zengotita-Torres’in cansız bedeni kamyonetindeki bir çöp poşetinin içinde bulundu. Polis olayı hemen soruşturmaya başladı.