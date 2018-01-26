Kimse bunu beklemiyordu!
Final kararı...
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Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi isimlerden oluşan kadrosuyla 10 Ocak 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan Babamın Günahları dizisi, yeterli reytingi alamaması sebebiyle erken final kararı aldı.
4. BÖLÜMDE FİNAL KARARI ALDI
Babamın Günahları 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak dördüncü bölümüyle dizi sevenlerine veda edecek.
BABAMIN GÜNAHLARI DİZİSİNİN KONUSU
Hikaye Ozan'ın (Kadir Doğulu) geçmişinde Ferruh'un (Mustafa Uğurlu) işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim'e (Melisa Sözen) zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim'i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno'ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan'ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan'ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno'nun hayatı Ozan'ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır… Kızı Zeyno...
OYUNCULAR VE KÜNYE
Yapım: Evrensel Filimcilik A.Ş
Yapımcılar: Evren Oğuz
Yönetmen: Abdullah Oğuz
Senaryo: Ahmet Saatçioğlu
Görüntü Yönetmeni: Ghasem Ebrahimian
Sanat Yönetmeni: Tolunay Türköz
Kadir Doğulu
Melisa Sözen
Mustafa Uğurlu
İsmail Demirci
Sezin Akbaşoğulları
Müjde Uzman
Mehrnoush Esmaeilpour
Etiketler : Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, Babamın Günahları, dizisi, final
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