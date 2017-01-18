"KİMSE HEVESLENMESİN KANLA ALDIK YÜREĞİ OLAN KAN DÖKEREK ALSIN"
TC Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut Mustafa Akıncı'ya cevaben;"Türkiye Cumhuriyeti’nin Kimsenin ne önderliğine ne yardımına ne liderliğine ihtiyacı yok." dedi.
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın başdanışmanı Yiğit Bulut'tan zehir zemberek açıklamalar.
Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Biz AB'ye girelim ardından Anadolu'ya yardımcı oluruz" şeklinde açıklama yaptığını ve bunun kendisini bir Türk vatandaşı olarak çok üzdüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kimsenin ne önderliğine ne yardımına ne liderliğine ihtiyacı yok dedi.
Bulut ayrıca Dış Güçlere seslenerek "Her santimetre karesini şehit kanıyla suladığımız Kıbrıs’ı ancak şehit kanı dökerek alabilirsiniz, varsa gücünüz yüreğiniz cesaretiniz alırsınız" dedi.
Yiğit Bulut'un açıklamalarını aşağıdaki videodan detaylı olarak dinleyebilirsiniz.
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