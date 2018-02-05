Kimse inanmadı; ancak Kyle Jenner anne oldu!

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Kyle Jenner anne oldu.

Geride bıraktığımız yılın ortalarında birlikte olmaya başladığı rapçi sevgilisi Travis Scott’tan hamile kalan ve bu sürprizi bir süre gizli tutan Kylie Jenner anneliği tattı.

Kylie Jenner’ın anneliğini ablası Khloe Kardashian sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

İkisinin hamile olduğu bir dönemde çekilmiş fotoğraflardan birini paylaşan Khloe paylaşıma şu notu düştü : “Tebrikler tatlı Kylie! Ne büyüleyici bir yolculuk oldu! Milyonlarca yıl geçse de bu özel deneyimi birlikte yaşayacağımızı düşünemezdim. Bu benim için çok özel bir deneyim oldu. Büyük anneden küçük anneye sevgilerle…”