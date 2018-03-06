"KİMSENİN BAŞININ TACI DEĞİLİZ!"

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “Ülkemizde Kadın Ticareti ve Seks Köleliği” konusunda konuşma yaptı.

Özdenefe, “Kadınlar olarak bizler kimsenin başının tacı değiliz. Bizler bu toplumda erkeler gibi eşit hak ve özgürlüklere sahip bireyleriz” dedi.



Seks köleliği, insan ticareti ve öğrenci evlerine kadar uzanan fuhuş sorununun, genç bir kadının gece kulübünde ölümüyle gündeme geldiğini söyleyen Özdenefe, daha sonra konunun yine gündemden düştüğüne işaret etti.



Özdenefe, dünyanın birçok ülkesinde fuhuşla ilgili üzerinde anlaşılmış düzenlemeler bulunmadığını söyleyerek, ülkedeki insan hakları ihlallerinin daha fazla görmezden gelinemeyeceğini belirtti.



Gece kulüpleri konusunda insan ticareti değil de sadece fuhuşun konuşulduğunu dile getiren Özdenefe, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun bir gazetede yer alan görüşlerini referans alarak değerlendirmede bulundu. Özdenefe, bu konuda toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



“YASAL DÜZENLEME YOK”



Ülkede insan ticaretinin önüne geçilmesine yönelik bir yasa bulunmadığına işaret eden Özdenefe, gece kulüplerinde fuhuşun yasak olduğunu ancak burada çalışan kadınların sağlık kontrolüne tabii tutulduklarını ve konsomatris olarak gelen kadınların pasaportlarına da el konulduğunu belirterek, bunların çelişki içerdiğini kaydetti.



Özdenefe, pasaport ve kimlik belgelerine el konulmasının, çalışma saatlerinin ve çalışma koşullarının, “zorla çalıştırma ve insan ticareti”yle ilgili unsurlardan olduğunu kaydetti.



Fazilet Özdenefe, konunun sadece fuhuş meselesi değil, insan hakları ihlali olduğunun kabul edilerek, Ceza Yasası’nda gerekli değişikliğe gidilmesi ve denetim yapılması gerektiğini belirtti.



BAYBARS



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gece kulüplerinin yarattığı sorunlarla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.



Konuya ilişkin yasanın, denetleme ve yaptırımlar noktasının kısıtlı olduğunu kaydeden Baybars, işletme izinlerinin otomatik olarak yenilenmesi konusunda kriterleri denetim altına almaya başladıklarını belirtti.



Baybars, rutin denetime yönelik de genişletilmiş bir toplantı yaptıklarını ve yol haritası çizdiklerini kaydetti.



6 ilçede denetim başladığını söyleyen Baybars, ölüm olayının yaşandığı gece kulübün sahibinin de ifadesi alınarak, dava okunduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.



Baybars, nisan ayı başında çalıştay yaparak sorunu masaya yatıracaklarını, yasayı da revize edeceklerini ifade etti.