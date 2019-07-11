Pozitif çıkan bir gebelik testinden bir hafta sonra adetin başlaması kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir, ancak bu durum aslında oldukça yaygındır. Kimyasal gebelik, tüm düşüklerin yüzde 50 ila 75'ini oluşturan bir gebelik kaybı olarak sayılır. Peki, kimyasal gebelik (sessiz düşük) nedir?

Kimyasal bir gebelik, genellikle ilk birkaç haftada çok erken düşükle sonuçlanan bir hamileliktir. Kimyasal gebelikler klinik olarak teşhis edilemediğinden, birçok kadın yanlış pozitif gebelik testi yaptıklarına inanmaktadır. Sessiz düşük olarak da bilinen kimyasal gebelik hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Kimyasal gebelik (Sessiz Düşük) nedir? İşte cevabı…

KİMYASAL GEBELİK NEDİR?

Kimyasal hamilelik, implantasyonun beş haftasında gerçekleşen erken bir düşüktür. Ultrasonda intrauterin (rahim içinde) veya ekstrauterin (rahim dışında) gebelik kanıtı ortaya çıkmadan önce olur. “En erken ultrason bulguları, gebelik kesesininin görülebildiği beş veya altıncı haftada görülür, kimyasal gebelikler bundan önce gerçekleşir.

KİMYASAL GEBELİK BELİRTİLERİ

Kimyasal gebelikte belirti olamaz. Bazı kadınlar hamile olduklarının farkında olmadan erken düşük yaparlar. Semptomları olan kadınlarda bunlar, menstrüel mide krampları ve pozitif bir hamilelik sonucu aldıktan sonraki günlerde vajinal kanama olabilir.

Hamilelik testinden sonra kanamanın her zaman kimyasal hamilelik anlamına gelmediğine dikkat etmek önemlidir. Kanama ayrıca, embriyonun uterusa bağlandığı implantasyon sırasında da yaygındır. Bu işlem, uterin astar boyunca küçük kan damarlarını parçalayabilir veya hasar verebilir, bu da kanamaya neden olur. Lekelenme genellikle pembemsi veya kahverengimsi bir akıntı olarak ortaya çıkar. Bu, doğumdan 10 ila 14 gün sonra normaldir.

Kimyasal bir hamilelik genellikle bulantı ve halsizlik gibi hamilelikle ilişkili semptomlara neden olacak kadar uzun sürmez.

Bu düşük yapma türü diğer düşüklerden farklıdır. Hamilelik sırasında herhangi bir zamanda düşükler olabilir. Ancak 20. haftadan önce daha yaygındırlar. Öte yandan, kimyasal hamilelik her zaman implantasyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Çoğu zaman tek belirti adet benzeri kramp ve kanama olduğundan, bazı kadınlar adet döngüsünü yaşadıklarını varsayar.

KİMYASAL HAMİLELİK NEDENLERİ

Kimyasal bir hamileliğin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak çoğu durumda düşük, embriyodaki sorunlardan kaynaklanmaktadır, muhtemelen düşük kalitede sperm veya yumurtadan kaynaklanmaktadır.

Diğer nedenler şunları içerebilir:

– Anormal hormon düzeyleri

– Rahim anormallikleri

– Rahim dışına implantasyon

– Klamidya veya frengi gibi enfeksiyonlar

– 35 yaşın üzerinde olmak, bazı tıbbi problemlerde olduğu gibi kimyasal hamilelik riskini de arttırır. Bunlar kan pıhtılaşması ve tiroid bozukluklarını içerir.

Ne yazık ki, kimyasal bir hamileliği önlemenin bilinen bir yolu yoktur.