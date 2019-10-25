KİRA BEDELLERİNİ ÇALDI!

HIRSIZLIK

Mayıs 2018 ve Eylül 2019 tarihleri arasında, Girne’de Ayçin AKYILDIZ (K-52) kendisine mal sahibi tarafından verilen vekaletname ile toplam 19 adet daireye ait toplam 257,738 TL tutarındaki kira bedellerini mal sahibine vermek üzere tahsil ettiği ancak mal sahibine teslim çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.