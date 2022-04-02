Kiracıdan aldığı kira bedelini mal sahibine teslim etmeyen şahıs tutuklandı
Kiracıdan aldığı kira bedelini mal sahibine teslim etmeyen şahıs tutuklandı
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Bir daireye ait 3 aylık kira bedelini kiracından alıp mal sahibine teslim etmeyen şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı şubat ayı içerisinde, Girne’de A.H.(E-46)’nin, bir daireye ait 3 aylık kira bedeli olan 7 bin 500 TL nakit parayı kiracından alıp mal sahibine teslim etmeyerek, çaldığı tespit edildi.
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