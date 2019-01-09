KİRACILAR EVİ SOYDU!
Kiraladıkları evi soydular
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Girne'de Ay Sokak üzerinde bulunan dairedeki kiracılar ev sahibine ait eşyaları çalmaktan tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, kiracılar T.K (K-25) ve H.G.K. (K-29), evdeki 1 adet iki kişilik koltuk, 1 yemek sandalyesi, 3 adet kalın perde, 3 adet tül perde, 1 telefon masası, 12 kişilik çatal-yemek seti,1 adet şilte, 4 yastık, 3 yastık yüzü, 12 adet tek kişilik çarşaf, 2 kişilik yorgan, bir adet komodin ve bir adet elektrik süpürgesini çaldı.
Bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklandı.
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