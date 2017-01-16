Kiralık Aşk Oyuncuları Veda Etti!
Kiralık Aşk Oyuncuları Veda Etti!
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2016'ya damgasını vuran dizilerden olan Kiralık aşk dizisi finale hazırlanıyor. Dizinin yapımcı firması Ortaks yapım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kiralık Aşk Dizisi'nin final bölümünün yayınlanacağı tarihi açıklamıştı.
‘Kiralık Aşk’ yayınlanacak 69. bölümüyle sezon finali yapacak. Son bölüm için bir araya gelen oyuncular setten bu kareleri paylaştılar.
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Etiketler : Kiralık aşk, dizi, final
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