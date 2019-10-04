Özcan Deniz villayı eski eşine bırakıp taşındı, kirası dudak uçuklattı.

Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı.

Ünlü sanatçı Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktı.

Özcan Deniz yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.

Haziran'da boşanmışlardı

Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz mart 2018'de nikah masasına oturmuş, haziran 2019'da boşanmıştı.