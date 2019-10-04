Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Kirası dudak uçuklattı!
Kirası dudak uçuklattı!

Kirası dudak uçuklattı!

Kirası dudak uçuklattı!

A+A-

Özcan Deniz villayı eski eşine bırakıp taşındı, kirası dudak uçuklattı.

Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı.

Ünlü sanatçı Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktı.

Özcan Deniz yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.

Haziran'da boşanmışlardı

Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz mart 2018'de nikah masasına oturmuş, haziran 2019'da boşanmıştı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.