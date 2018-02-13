'Kırgın Çiçekler'de beklenen ayrılık!

Atv’de ekrana gelen 'Kırgın Çiçekler'in 'Songül’ü Gökçe Akyıldız, anne olmak için gün sayıyor. Dizinin yapımcısı, bebek beklediği için geçtiğimiz kasım ayında diziden ayrılmak isteyen 25 yaşındaki oyuncudan projeye devam etmesini istemişti.

100 bölümü geride bırakan 'Kırgın Çiçekler'de yakında bir ayrılık yaşanacak. Bu ay sonu itibariyle diziye veda edecek olan Gökçe Akyıldız, bir erkek bebek dünyaya getirecek.

Hamileliğinin son haftalarına giren genç oyuncu, anne olduktan sonra bebeğine zaman ayırmak için 'Kırgın Çiçekler'e ara verecek.

Öte yandan 100 bölümü geride bırakan, NTC Medya imzalı 'Kırgın Çiçekler'in, bu sezon bitmesinin planlandığı konuşuluyor.