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"Kırık kalp sendromu" kanser riskini arttırabilir

"Kırık kalp sendromu" kanser riskini arttırabilir

"Kırık kalp sendromu" kanser riskini arttırabilir

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ABD'de yayınlanan çalışmada, kırık kalp sendromuna sahip her 6 kişiden 1'inin aynı zamanda kanser hastası olduğu belirlendi. Her iki hastalığa sahip kişilerin büyük çoğunluğunu ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Geçici kalp hastalığı "kırık kalp sendromu"nun kanser  hastalığına yakalanma riskini artırdığı tespit edildi. 

 Newsmax sitesinin haberine göre, Amerikan Kalp Derneği dergisinde  yayınlanan çalışma, stres, abartılı sevinç ve üzüntü sonucu, göğüs ağrısı ve  çarpıntı gibi kalp krizine benzer şikayetlerle ortaya çıkan kırık kalp sendromuna  sahip her 6 kişiden 1'inin kanser hastası olduğunu ortaya koydu. Çalışmada ayrıca, her iki hastalığa sahip kişilerin büyük çoğunluğunu  (yüzde 88) kadınların oluşturduğu görüldü.

Kanser vakalarının görülme sıklığının beklenenden çok daha yüksek  olduğu belirtilen çalışmada, 44 yaş altı kadınlarda normalde kansere yakalanma  oranı yüzde 0,4 iken, kırık kalp sendromlu kadınlarda bu oranın yüzde 8'e çıktığı  bildirildi.

 Çalışmada, 45-64 yaş grubundaki erkeklerde kansere yakalanma oranı  yüzde 2 olmasına rağmen bu sendroma sahip erkeklerde oranın yüzde 22'ye kadar  yükseldiği de aktarıldı. Çalışmanın başyazarı Dr. Christian Templin, kırık kalp sendromuyla  kötü huylu tümörler arasında güçlü etkileşim olduğunu belirterek, "Bu yüzden  kırık kalp sendromuna sahip kişilere kanser taraması yaptırmalarını öneriyoruz."  dedi.  Çalışmada 8 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile ABD'de yaşayan bin 604  kırık kalp sendromlu kişi incelendi.

 Kırık kalp sendromu

 Tıpta "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak bilinen kırık kalp sendromu  ilk kez 1990'lı yılların başlarında Japon bilim adamlarınca tanımlandı. Duygusal ya da fiziksel stres sonucu şiddetli göğüs ağrısı ve nefes  darlığıyla ortaya çıkan sendrom, kalp kriziyle benzer belirtilere sahip olmasıyla  tanınıyor.  Henüz yerleşmiş bir tedavisi bulunmayan hastalık, erkeklere oranla  kadınlarda daha sık görülüyor.

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