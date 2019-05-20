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KIRIK ŞİŞEYLE ÖLDÜRDÜLER!

KIRIK ŞİŞEYLE ÖLDÜRDÜLER!

Lefkoşa’nın güneyinde cinayet

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Lefkoşa’nın güneyinde dün sabaha karşı, 28 yaşındaki bir Kamerunlunun, 3 Nijeryalı tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, uyuşturucu meselesinden çıktığı düşünülen kavgada, 3 Nijeryalının Kamerunlu genci kırık şişeyle ciddi şekilde yaraladığını ve gencin hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, 3 Nijeryalının tutuklandığı ve bugün, Lefkoşa Kıbrıs Cumhuriyeti Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacakları belirtildi.

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