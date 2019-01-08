Kırılmayı önlüyor, hızlı uzatıyor!

E Vitamininin Saçlara Faydası Nedir? E Vitamini Saçta Nasıl Kullanılır?

E vitamini, özellikle son zamanlarda fazlasıyla duyduğumuz bir vitamin çeşidi. Güzelliğe pek çok katkısı olduğu söylenen E vitamini özellikle saçlar için harika bir ürün. Peki E vitamininin saçlara faydası nedir? E vitamini saçta nasıl kullanılır?

E vitamini kuşkonmaz, keten tohumu yağı, kuru kayısı, fındık, fıstık, badem, ıspanak, brokoli, kivi gibi besinlerde yüksek oranda bulunuyor. Bu besinleri tüketerek vücudunuzun E vitamini ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Öte yandan eczanelerde kapsül halinde satılan E vitamini, saçlar için harika bir bakım ürünü. Bu vitamini saçlarınıza uygulayabilir, dökülmelerini engelleyerek daha güçlü ve parlak olmalarını sağlayabilirsiniz.

E VİTAMİNİNİN SAÇA FAYDALARI

1. Kan dolaşımını artırır

E vitamini dolaşımı kolaylaştırmak için kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını önler, akışın sorunsuz olmasını sağlar. Kafa derisine masaj yapılarak uygulandığında, kan dolaşımını iyileştirir ve böylece saç köklerini besler. Ayrıca stresin yol açtığı temel hasarı düşürerek saç uzamasını hızlandırır.

2. Yağ üretimini ve pH seviyesini normalleştirir

Çoğu zaman, saç dökülmesinin ana nedeni aşırı yağ üretimi veya saç derinizin pH seviyesindeki dengesizliktir. Saç deriniz kuruduğunda yağ bezleri gereğinden fazla yağ üreterek aşırı yüklenmeye itilir. Aşırı yağ saç köklerini tıkamaya başlar, kaşıntı ve kepek gibi sorunlara yol açar ve sonunda saç dökülmesi kaçınılmazdır. E vitamini pH seviyesini dengeler.

3. Antioksidan görevi görür

E vitamini, saç derinize ve saçınıza zarar veren etkenleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olan zengin antioksidan özelliği ile bilinir. Bu özelliği sayesinde saçlarınızdaki kırıklar ve kopmaların saç köklerinize zarar vermesini önler.

4. Saçı nemlendirir

E vitamini güçlü yumuşatıcı özelliklere sahiptir; saçın sahip olduğu nemi korur ve düzenli olarak kullanıldığında kuruluğu gidererek saçınızı güçlü, pürüzsüz ve parlak hale getirir.

E VİTAMİNİ NASIL KULLANILIR?

BESLENME

E vitamini kullanmanın pek çok yolu bulunuyor. Bunlardan ilki yazının başında da bahsettiğimiz gibi E vitamini içeren gıdaları tüketmek. Hangi yöntemi uygularsanız uygulayın vücudunuzu içerden beslemeyi asla ihmal etmeyin. Saç ve cilt konusunda dış müdahaleler bir yere kadar işe yarar. Doğru beslenmeyle ise her zaman iyi sonuçlar alırsınız.

ŞAMPUAN

Artık raflarda E vitamini içeren şampuanlar bulmak daha kolay. Şampuanınızı seçerken, sülfat ve paraben içermemesine dikkat edin. E vitamini içeren doğal özlü bir şampuan, saç bakımınızda büyük rol oynayacaktır. Ancak sadece bir şampuanın saç uzamasını artırmayacağını bilmelisiniz. Sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra E Vitamini bakımından zengin saç maskelerini de saç bakım rutininize eklemelisiniz.

KAPSÜLLER

Saçınızın uzunluğuna bağlı olarak 10 ila 20 arasında kapsül alın ve uçlarını kesin ve bir kaseye dökün. Yağ çok kalınsa, zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile inceltin. Saçınızı yıkayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra saç derinize ve saçınızın tamamına masaj yaparak sürün. 30 dakika bekledikten sonra E vitamini içeren bir şampuan ile yıkayın.

MASKELER

Saçınızı sağlıklı tutmak için, onu şımartmanız gerekir. Ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri doğal maskeler uygulamaktır. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir E vitamini maskesi tarifini aşağıya bırakıyoruz.

GÜÇLÜ SAÇLAR İÇİN MASKE

Malzemeler:

1 adet olgun avokado

1 yemek kaşığı zeytinyağı

¼ çorba kaşığı E vitamini yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blendardan geçirin ve kremsi bir karışım elde edin. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra saç derinizden başlayarak tüm saçınıza sürün. Maskeyi saçınızda yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından yıkayın.

Avokado, saçınızı nemlendiren ve zarar görmüş saçların iyileşmesine yardımcı olan E vitamini bakımından zengindir. Bu maskede zeytinyağı pürüzsüzleştirici bir madde olarak işlev görür. Üç bileşenin bir kombinasyonu kabarık, kuru, yıpranmış saçları ipeksi, pürüzsüz ve sağlıklı saçlara dönüştürür.