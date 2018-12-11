KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ TÜRKİYE HÜKÜMETİNE İLETTİK

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının devamının, Kıbrıs’ta güvenlik için yetecek miktarda Türk askerinin bulunmaya devam etmesinin, Ulusal Birlik Partisi için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Tatar, bu yöndeki Kurultay kararlarından geri adım atmasının söz konusu dahi olamayacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını tamamlayarak kendisine ziyaretinde eşlik eden UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy’la birlikte dün akşam yurda döndü.

UBP Genel Başkanı Tatar bugün yazılı bir açıklama yaparak, Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ile son derece samimi ve yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatar, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili UBP’nin görüş ve önerilerini yazılı olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sunduklarını da açıkladı.

Tatar, bunları; Kıbrıs görüşmelerinde yeni bir süreç başlayacaksa, öncesinde bu sürecin zaman sınırlamalı olması, erken sonuç alacak şekilde yürütülmesi, alternatif çözüm formüllerinin masada bulunması, süreç sonunda bir neticeye ulaşılamaması durumunda Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alandaki statüsünün belirlenmesi yolunun açılması, halkın izolasyon ve ambargolardan kaynaklanan mağduriyetlerine son verilmesi noktasının güvence altına alınması olarak sıraladı.

Ulusal Birlik Partisi için yeni bir görüşme süreci söz konusu olacaksa, Guterres Çerçevesi” olarak adlandırılan görüşlerin temel teşkil edemeyeceğini açıkça ifade ettiklerini anlatan Ersin Tatar, “Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının devamı, Kıbrıs’ta bizlerin güvenliği için yetecek miktarda Türk askerinin bulunmaya devam etmesi UBP için kırmızıçizgidir. Bu yöndeki Kurultay kararlarımızdan geri adım atmamız söz konusu dahi olamaz.”dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs’ta olası bir çözümün siyasi eşitlik,iki kesimliliğin devamı, toprak ve mülkiyet konularının var olan gerçekler temelinde çözümlenmesi, Türk ve Yunan dengesinin gözetilmesi ve varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku olacağı unsurlarınını kapsayacağını da kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs konusu “Milli Bir Davadır” Bizim hedefimiz kurduğumuz Devleti sonsuza dek yaşatmaktır. Rum tarafının niyeti ve yaptıkları ortadadır. Biz bu bağlamda, Anavatan Türkiye için de bizim için de asıl hedefin KKTC’nin yaşatılması olması gerektiği görüşündeyiz”dedi.

Ersin Tatar, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa bu siyasi eşitlik, yönetime etkin katılımımız, iki kesimliliğin devamı, Kıbrıs Türk Devleti’nde mülkiyet ve nüfusta sarih çoğunluğun bizde olması, toprak ve mülkiyet konularının var olan gerçekler temelinde çözümlenmesi, Türk ve Yunan dengesinin gözetilmesi, varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku olması gibi unsurları mutlaka içermesi gerektiğine işaret etti.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi olarak Türkiye hükümeti ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerin geliştirilmesi ve Kıbrıs davasının başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için temasların süreceğini vurguladı.

