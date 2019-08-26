Kırmızı Et Ne Kadar Tüketilmeli?

Dengeli beslenmede proteinler önemli yer tutuyor. Protein ihtiyacının karşılanmasında et, yumurta, peynir, kuru baklagiller, süt ve yoğurt gibi besinlerin büyük bir rol oynadığını söyleyen Diyetisyen Nida Doğan, “Özellikle B12, demir, çinko, A ve E vitaminleri açısından yetersizlikleri olan kişiler mutlaka kırmızı et tüketmeli” diyor.

Dengeli bir beslenme programında günlük 2-3 porsiyon kadar et grubu besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Kırmızı et ise haftada en az iki kez tüketilmeli. Etin besin değerlerinden maksimum fayda sağlayabilmek için ise yanında mutlaka yeşil yapraklı besinler yer almalı. Gün içerisindeki besinlerimizin toplam kalori içeriğini % 55-60 karbonhidratlar, % 12-15 proteinler ve % 25-30 yağlar oluşturmalıdır. Bir beslenme uzmanı tarafından planlamış diyet programı, bireyin şahsi protein tüketim miktarını ortaya çıkarır. Aynı zamanda protein ihtiyacınız kilo başına 1-1,5g/gün olacak şekilde de hesaplanabilir.

Örneğin 90 kilo ağırlığındaki bir kişinin günlük protein ihtiyacı 90-135g/gündür. Protein ihtiyacımızı kırmızı et, beyaz et, yumurta, peynir, kuru baklagiller, süt ve yoğurt ile karşılayabiliriz. Bu protein çeşitlerinden hangisinin daha ağırlıklı tüketilmesi gerektiği bireysel ihtiyaçlarımıza göre belirlenir. Özellikle B12, demir, çinko, A ve E vitaminleri açısından yetersizlikleri olan kişiler için kırmızı et büyük önem taşımaktadır. Bu bireylerin protein ihtiyaçlarının büyük bölümünü, yaklaşık % 40-50’si kadarını, kırmızı et oluşturmalıdır.

Et sığır, koyun, kümes av ve deniz hayvanlarının yenebilen kaslarıdır. Protein, yağ, su ve minerallerden oluşan et, az miktarda glikojen ve B vitaminleri içeriyor ve yarısından fazlasının ise sudan oluşuyor. Her besinde olduğu gibi et tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerekiyor.

Kırmızı et nasıl tüketilmeli?