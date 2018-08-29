Kırmızı ruj ve topuklu ayakkabı ile gömüldü
Kırmızı ruj ve topuklu ayakkabı ile gömüldü
Bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayata veda eden efsane şarkıcı Aretha Franklin, son yolculuğuna vasiyetine uygun bir şekilde topuklu ayakkabı, kırmızı ruj ve şık bir elbiseyle uğurlanıyor. 2 hafta önce hayata veda eden Franklin'in naaşı ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı. 76 yaşında yaşamını yitiren sanatçı 31 Ağustos'ta defnedilecek.
Mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek vefat eden 'Soul müziğin kraliçesi' olarak nitelendirilen 76 yaşındaki Aretha Franklin son yolcuğuna uğurlanıyor. Aretha Franklin'in naaşı, Detroit'teki Charles H. Wright Afrika Amerika Tarihi Müzesi'ndeki katafalka kapağı açık tabut içinde ve üzerinde kırmızı elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla konuldu. Franklin'ın naaşının etrafı yüzlerce gülle süslendi.
KIRMIZI RUJ, ELBİSE VE TOPUKLU AYAKKABI
Aretha Franklin'in tabutu törenin yapılacağı müzeye klasik bir LaSalle Sedan marka araçla getirildi. Daha sonra da ailesi ve sevenlerinin son vedası için üzeri açık bir şekilde katafalka konuldu. Aretha Franklin son yolculuğuna kırmızı bir elbise ve yüksek topuklu kırmızı ayakkabılarla çıktı. Efsane şarkıcının dudaklarına sürülen kırmızı ruj da dikkat çekti.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Aretha Franklin'in yeğeni Sabrina Owens, ünlü şarkıcının bu şekilde gömülmeyi kendisinin istediğini ve bu elbisenin de Franklin'in kendi seçimi olduğunu söyledi. Aretha Franklin'in naaşı, iki gün boyunca sevdiklerinin vedası için Detroit'teki müzede ziyarete açık olacak.
Franklin'in son yolculuğunda giydiği kırmızı elbise ve ayakkabılar ile naaşına sürülen kırmızı ruj, Afro Amerikan kadınlarla dayanışma amacıyla kurulan Delta Sigma Theta Sorority adlı kuruluşa verdiği desteği sembolize ediyor.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.