Kırmızı ruj ve topuklu ayakkabı ile gömüldü

Bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayata veda eden efsane şarkıcı Aretha Franklin, son yolculuğuna vasiyetine uygun bir şekilde topuklu ayakkabı, kırmızı ruj ve şık bir elbiseyle uğurlanıyor. 2 hafta önce hayata veda eden Franklin'in naaşı ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı. 76 yaşında yaşamını yitiren sanatçı 31 Ağustos'ta defnedilecek.