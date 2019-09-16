KIŞ MESAİSİ BUGÜN BAŞLIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında uygulanacak kış mesai saatleri bugün başlıyor.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek kış mesaisinde kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-12.30 /13.00-16.15 saatleri arasında mesai yapılacak. Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00- 17.30 saatleri arasında çalışılacak.



Bakanlar Kurulunun 2 Eylül 2019 tarih ve E.T.(K-1)385-2019 sayılı kararı gereğince uygulanacak söz konusu mesai saatlerine göre, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda uygulanacak.