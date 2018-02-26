KİŞİ BAŞINA 50 BİN TL!

Çiğdem AYDIN-Pelin YÜKSELAY-Denizhan TECİK

Erken genel seçimlere katılan siyasi partilerin harcamaları 10 milyon liranın üzerinde oldu. CTP, HP ve TDP’den sonra UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da yaptığı açıklamada seçim harcamalarının 2,5 milyon TL olduğunu söyledi.

Oğuz, bu paranın yüzde 65 ‘inin aday adaylık ücretlerinden elde edildiğini belirtirken “Her adaydan 8 asgari ücret tutarında bağış aldık. Bunun dışında devlet yarımları ve bağışlar vardır” dedi.

CTP’nin harcaması ise bir milyon 800 bin TL civarında olmuştu.

Diyalog muhabirleri, seçimlere katılan adaylara tek tek ulaşmaya ve kişisel harcamaları tespit etmeye çalıştı. En fazla harcamayı UBP’li adayların yaptığı ve harcanan paranın kişi başı 50 ile 60 bin TL olduğu ortaya çıktı. Listenin başı olduğu belirtilen Bulut Akacan ise herhangi bir rakam açıklamak istemediğini söyledi.

Kim ne kadar harcadı?

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu: Ben toplamda 57 bin TL harcadım. Bu paranın 30 bin TL’si zaten üyelik için partiye verildi. Geri kalan 27 bin TL’sini de yemekler, kartlar bağışlar için harcadım.

UBP Milletvekili Özdemir Berova: 34 bin TL adaylık başvurusu için verdim, 25 bin TL’de kendi kişisel harcamam oldu. Toplamda 59 bin TL harcadım. Kişisel harcamalarda en fazla ulaşım tuttu. Araç kiralamak zorunda kaldım, benzin masrafım oldu ve tabi katıldığım yemeklerde ödediğim ücretler var bu paranın içerisinde.

UBP Milletvekili Ersin Tatar: Toplamda 55 bin TL harcadım. 30 bin TL’si partiye adaylık başvurusu için, 25 bin TL kendi kişisel harcamalarım. Benzin, yemek vs. Eskidendi seçim dönemi çok para harcamak, bölgecilik vardı, bölgeniz için harcardınız şimdi sistem değişti, buna da gerek kalmadı. Bu seçim sistemi kişisel propaganda dönemini sona erdirdi. Şunu da belirtmek isterim. Seçim dönemi Bakan olan milletvekili adayları bizlerle adil yarışmadı. Hani bakanlar, resmi araçlarını özel işleri için kullanmazlardı. Her yere bakanlık araçlarıyla ve dahası, bakanlık personeli

ile geldiler. Bunların da yasaklanması lazım. Bireysel kazanmaya değil, partinin kazanmasına bakacaksınız.

UBP Adayı Canan Zeki: 28 bin TL adaylık kayıt ücreti ödedim. 3 Bin TL spor kulüplerine bağış yaptım.5 bin TL kart vizitler tuttu. 3 bin TL açık açık para isteyenlere gitti. Çünkü süreç boyunca resmen taciz ediliyorsunuz. 10 bin TL benzin parası ödedim. 3 bin 500 TL kiralık aracıma ödedim. 4 Bin TL katıldığım yemekler için harcadım. Bin liralık içki hediye etmek durumunda kaldım. Toplam 57 bin 500 TL civarında bir para harcadım.

UBP Adayı Zorlu Töre: Seçim bütçem benim ortalama 50 bin TL’dir adaylık başvurusu da dahil. Bunun dışında ihtiyacı olan insanlara verdim, akaryakıt, telefon faturaları gibi harcamalarım oldu.”

UBP Adayı Aydın Soyer: 50-60 bin TL arası bir harcamam oldu. Bunun 25 bin TL’si partiye adaylık başvurusu için verildi. Geri kalanı da kartvizitler, broşürler, klüplere yapılan bağışlar, yemekler, akaryakıt vs.

UBP Adayı Ahmet Savaşan: Erken Genel Seçimleri şahsımız bütçesine yaklaşık 50 bin TL’ye mal oldu. Bu rakamın içerisinde adaylık başvuru ücreti de mevcuttur. Geriye kalan miktar ise bazı derneklerin piyango bileti, akaryakıt masrafları, yemek , telefon faturası gibi rutin giderler için harcandı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: Günlük ‘şahsi’ harcamalarım dışında herhangi bir harcamam olmadı. CTP’de iç tüzük gereği milletvekilleri, maaşlarının yüzde 20’sini partiye bağışlarlar. O yüzden seçim döneminde tüm finansmanı parti sağlar. Ekstra olarak aday, herhangi bir ücret ödemez. Kazanamayan aday da bu durumda herhangi bir ücret ödemiş olmaz.

CTP Adayı Mustafa Naimoğluları: Açıkçası çok para harcamadım. Parti 5 bin TL’lik bilet verdi bize, satalım diye. Satamazsanız da parasını kendi cebinizden verirsiniz. Onu ödedim. Onun harici yaklaşık 15 bin TL’de kişisel harcamam oldu. Yemek özellikle akaryakıt...

CTP Adayı Şehan Tomgüsehan: 3 bin 500 ile 4 bin TL arası bir harcamam oldu. Normal yaşantımdan farklı olarak benzin giderlerim arttı dolayısı ile bir kısmını benzine, evde vakit geçirmek çok imkânlı olmadığı için dışarıda yemek yemeye harcadım. Açıkcası benim gider kalemlerim de çeşit artımı olmadı. Sadece miktarlar biraz arttı.

CTP Adayı Kadri Fellahoğlu: Hiç denecek kadar az balolara falan giderdik. 5 bin TL kadar bir para harcadım. Balolara, bilet paraları, derneklerin yemeklerine katıldım, telefon faturası akaryakıt hepsi dâhil.

CTP Milletvekili Asım Akansoy: Hiç para harcamadım. Sadece benzin parası harcadım o da birkaç geziye gittiğim için ama rakamsal olarak herhangi bir bütçe ayırmadığım ve dediğim gibi sadece kendi aracıma benzin aldığım için bir faturalandırma yapmak da aklıma gelmedi açıkçası ama hiç para harcamadım diyebilirim.

TDP adayı İlknur Işıl Türkmen: 9 bin TL harcadım. Bu paraya o dönem gelen telefon faturası, yemeklere katılım, kulüplere yapılan bağışlar dâhildir. Öte yandan parti bize 5 bin TL’lik bilet verdi ve o biletleri satmamız istendi. Satabilirsiniz ya da satamazsınız o parayı partiye ödemek zorundasınız. ‘ben biletleri satamadım’ diyemezsiniz. Ben satamadım. Bu parayı ödemeye gücüm olmadığını bilen iki arkadaşım benim yerime biletleri sattılar ve ödeme gerçekleşti.

TDP adayı Hamide Gül Dağkıranlı: Masraflar kişiye ve partiye göre farklılık gösterir... Mesela ben öğretmen olduğum için ödeneksiz izin kullandım. Maaşım gitti. Kartvizitler, biletler benzin vs. ayrıca her kulübün yemeğine gitmek zorunluluğu... Tüm bunlara da yaklaşık 10-15 bin TL arası para harcadım. Tabi bu arada TDP’li olduğumuz için bizden adaylık için para istemediler.

TDP Adayı Neşe Ertok: Çok harcamam olmadı. İzinli olduğumuz süre içinde devlet maaşımızı kesti; 2 bin TL’ye yakın. Bunun yanında benzin harcamalarımız, yemek vs katılımlarımız oldu. Bunlara da aşağı yukarı bin TL gitti. Maaş kesintimle birlikte, yaklaşık 3 bin TL harcadım ben.

TDP Adayı Boysan Boyra: Erken Genel Seçimlerde ben şahıs olarak partime 5 bin TL bağış yaptım onun dışında da broşür basımı için toplam 500 TL verdim başka da özellikle seçim için para harcamadım.

TDP Adayı Ayşe Öztabay: Erken genel seçimde 5 bin TL’lik partime bağış yaptım. Bunun dışında bir tek benzin parası verdim onun da hesabını tutmadım ama binleri bulmadı yani. Hemen hemen özel bir bütçe ayırmadım. Dediğim gibi birkaç yemeğe davet edildim onu da gönülden bir davetti ve bütçe gerektirecek bir durum değildi ayrıca bütçe gerektirecek bir durumla da karşılaşmadım açıkçası toplam 5 bin TL seçim bütçesi o da partimize katkımız olsun reklam ve benzeri harcamalar için o kadar.

TDP Adayı Barış Başel: Özellikle seçim için bir bütçe ayırmadım. Kişisel herhangi bir harcamam da olmadı. Çünkü biz arkadaşlarımızla ekip olarak dayanışma içinde yaptık harcamalarımızı da etkinliklerimizi de. Sadece partimiz için 5 bin TL’lik bir piyango bileti satışı yaptık ki o da mecburi değildi katkı amacıyla eşimiz dostumuz arkadaşlarımız aldılar sağ olsun o kadar onun dışında akaryakıt giderlerim oldu ama o da çok abartılı değildi.

DP Adayı Afet Özcafer: Parti, adaylardan ‘adaylık başvuru ücreti’ talep etmedi. Bunun yerine parti bankadan borçlanma yönüne gitti ve seçim propagandası döneminde bu para kullanıldı. Ben tam hesaplamadım ama yaklaşık 50 bin TL kişisel harcama yaptım bu seçim döneminde. Benzin, yemek, bağışlar vs.

DP Adayı Cem Hocaoğlu: 5 bin TL medya işleri için ki sponsor oldu bana bir sevdiğim ben ödemedim. 2 bin 500 TL toplamda da benim harcamam; yeme-içme gezme, kart vizite dahil. Takım elbise için de 2 bin TL.

HP Adayı Kemal Batman: Benim için 20 bin TL civarı diyebilirim. Bunların dağılımı aşağı yukarı şöyle; Parti reklamları harcamasına katkı. Kulüp ve derneklerin yemeklerine katılım ve onlara yapılan yardımlar. Benim için yurt dışında iken geri gelmem gerektiği için yeniden bilet kesip yurda dönerek, adaylık başvurusu yapmak. Bu arada parti ilçe binası kirası ve ilçede yapılan manifesto etkinliği için yapılan katkı.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu: Seçimde ortalama 73-78 bin aday olma başvurusu dahil. 20 binin partiye bağış yaptım. Onun haricinde kişisel ve parti içindeki masraflara aktardım. Yemekler, telefon faturaları, akaryakıt faturaları, geziler gibi masraflar.

YDP Adayı Şeyda Yılmaz: Kişisel harcamam telefon, kart vizit, akaryakıt, tahmini 9-10 bin TL.

TKP-YG adayı Güller Karamalli: Seçim süreci boyunca 30 bin TL para harcadım. Partiye adaylık için 5 bin TL ödedim. Tüm süreçte geziler, yemekler, kulüplere yapılan bağışlar tüm bunlara da 25 bin TL harcadım. Dediğim gibi toplamda 30 bin TL harcamış oldum.

TKP-YG adayı Elif Görem Gümüşmaden: Size açıkça söyleyebilirim ki ben hiç harcama yapmadım. TKP-BKP ittifakının, BKP kanadından seçimlere katıldım. Her türlü harcamayı partim gerçekleştirdi.

Bağımsız Aday Cuma Ülker: Benim toplam bin 500 TL bir harcamam oldu. Bunun, 500 TL’si bir partiye girdim, aday adayı oldum ama parti ile anlaşamadım. 500 TL orada yandı. Geriye kalan bin TL ise yakıt, kırtasiye, gezerken yaptığım harcamalardır.

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