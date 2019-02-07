Kısırlıktan depresyona kadar etkileri var!

PKOS nedir? Polikistik over sendromu nedenleri neler? PCOS nasıl tedavi edilr?

Polikistik over sendromu teşhisi ve PKOS tedavisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. PKOS hastalığı hakkında merak edilen her şey haberimizde. PKOS nedir? İşte merak edilenler...

Polikistik Over Sendromu (PKOS), üreme döneminde kadınlarda görülen hormonal bir hastalıktır. Kadınlarda görülen Polikistik over sendromu nedir? Sebebi tam olarak bilinmeyen PKOS’un belirtileri nelerdir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEŞHİSİ

PKOS'u kesin olarak teşhis etmek için geliştirilmiş bir test yoktur. Doktorunuzun adet tarihleriniz ve kilo değişimleriniz dahil olmak üzere tıbbi geçmişiniz hakkında bir dizi tedavi belirler. Bunlar, fiziksel bir muayene, aşırı tüylenme, insülin direnci ve akne belirtilerini kontrol etmeyi içerecektir.

Doktorunuz aşağıdakileri önerebilir:

– Pelvik muayene: Doktorunuz pelvik muayene sırasında kütlelere, büyümelere veya başka bozukluklara karşı vulva, vajina, uterus, rektum, pelvis ve yumurtalık kontrolü yapar.

– Kan testleri: Hormon seviyelerini ölçmek için kanınız analiz edilebilir. Bu test, menstrual anormalliklerin olası nedenlerini veya PKOS'u taklit eden androjen fazlalığını hariç tutabilir. Glikoz toleransı ve açlık kolesterol ve trigliserit seviyelerini ölçmek için ek kan testlerine ihtiyacınız olabilir.

– Ultrason: Doktorunuz yumurtalıklarınızın görünümünü ve rahim duvarınızın kalınlığını kontrol eder. Vajinaya (transvajinal ultrason) bir cihaz (transdüser) yerleştirilir ve cihaz bilgisayar ekranında görüntülere dönüştürülen ses dalgaları yayar.

PKOS tanısı varsa, doktorunuz komplikasyonlar için ek testler önerebilir. Bu testler şunları içerebilir:

– Kan basıncı, glikoz toleransı ve kolesterol ve trigliserit düzeylerinin periyodik kontrolleri

– Depresyon ve anksiyete taraması

– Obstrüktif uyku apnesi taraması

POLİKİSTİK OVER SENDROMU(PKOS) NEDİR?

PKOS'lu kadınlar seyrek veya uzamış adet dönemlerine veya aşırı erkek hormonu (androjen) seviyelerine sahip olabilirler. Yumurtalıklar çok sayıda içi sıvı toplamış kesecik (folikül) geliştirebilir ve düzenli olarak yumurta bırakmazlar.

PKOS'un kesin nedeni bilinmemektedir. Kilo kaybı ile birlikte erken tanı ve tedavi tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi uzun süreli komplikasyon riskini azaltabilir.

POLİKİSTİK NEDENLER

PKOS'un kesin nedeni bilinmemektedir. Fakat rol oynayabilecek faktörler şunlardır:

– Fazla insülin: İnsülin, hücrelerin birincil enerji kaynağı olan şekeri kullanmasına izin veren pankreasta üretilen hormondur. Hücreleriniz insülin eylemine karşı dirençli hale gelirse, kan şekeriniz yükselebilir ve vücudunuz daha fazla insülin üretebilir. Fazla insülin, androjen üretimini artırabilir ve yumurtlamada güçleşmeye neden olabilir.

– Düşük dereceli inflamasyon (iltihap): Bu terim, beyaz kan hücrelerinin enfeksiyonla savaşmak için madde üretimini tanımlamak için kullanılır. Araştırmalar, PKOS'lu kadınların, polikistik yumurtalıklarını androjen üretmek için kalp ve damar problemlerine yol açabilen, düşük dereceli bir inflamasyona sahip olduklarını göstermiştir.

– Kalıtım: Araştırma, bazı genlerin PKOS ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.

– Aşırı androjen: Yumurtalıklar anormal derecede yüksek seviyede androjen üretirler ve hirsutizm ve akne ile sonuçlanırlar.

KOMPLİKASYONLAR

PCOS’un komplikasyonları şunları içerebilir:

– Kısırlık

– Gestasyonel diyabet veya hamileliğin neden olduğu yüksek tansiyon

– Düşük veya erken doğum

– Alkolsüz steatohepatitis (karaciğerde yağ birikiminin neden olduğu ciddi bir karaciğer iltihabı)

– Metabolik sendrom (yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve anormal kolesterol veya trigliserit düzeylerini içeren ve kardiyovasküler hastalık riskinizi önemli ölçüde artıran bir dizi durum)

– Tip 2 diyabet veya prediyabet

– Uyku apnesi

– Depresyon, anksiyete ve yeme bozuklukları

– Anormal rahim kanaması

– Rahim içi zarı kanseri (endometrial kanser)

– Obezite PKOS ile ilişkilidir ve bozukluğun komplikasyonlarını kötüleştirebilir.