Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan şarkıcı öldü

Çekya'da geniş bir kitle tarafından tanınan halk müziği şarkıcısı Hana Horka, bazı kısıtlamalardan muaf olmak amacıyla bilerek korona virüse yakalandı. 2 gün önce iyileştiğini açıklayan şarkıcının bugün hayatını kaybetmesi, sevenlerini üzdü.

Çekya'da ünlü müzik gruplarından Asonance'in solisti Hana Horka, korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olabilmek için eşi ve oğlunun virüse yakalandığı dönemde kendisine bilerek korona virüs bulaştırdıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu. Horka geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımında, "Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın, artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada" ifadelerini kullandı.

"AŞI YAPTIRMAK İSTEMİYORDU"

Ancak şarkıcı Hana Horka, paylaşımından 2 gün sonra, salı günü hayatını kaybetti. Annesinin ölümüne ilişkin açıklama yapan Jan Rek, "Annem 5 gündür hastaydı. Onun kendisine koronavirüs bulaştırdığını ilk başta anlamamıştım. Çünkü kendisini izole etmemişti. Sonradan öğrendim ki babam ve ben virüse yakalandığımızda o da isteyerek virüse yakalanmış. İlk başta bir PCR test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Sonra hastalandığını anladı ve ikinci bir test yaptırdı, pozitif çıktı. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece 3 gün sürdü. Ancak annem aşı olmak istemiyordu. Annemin hastalığı 5 gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, üstünü değiştirip yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve görünüşe göre 10 dakika içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Rek, annesinin aşı yaptırmamasına rağmen aşılarla ilgili komplo teorilerine inanmadığını vurgulayarak, "Görüşü, aşı olmaktansa korona virüse yakalanma fikrinin daha iyi olduğuydu" dedi.

KISITLAMALARIN, ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR

Çekya'da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere birçok sosyal ve kültürel alana girebilmek için aşı yaptırmak veya yakın zamanda Covid-19'u geçirmiş olmak gerekiyor. Ülkedeki Otevreme Cesko ve Chcil PES hareketi belli aralıklarla aşıya ve korona virüs önlemlerine karşı gösteriler düzenliyor. Hareketlerin destekçileri virüsün insanlara doğal yollardan bulaşması gerektiğini, aşının insan vücuduna zararlı olduğunu ve önlem adı altında uygulanan kısıtlamaların kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu savunuyor.

İhlas Haber Ajansı