KISKANÇLIĞIN SONU HAPİSHANE OLDU

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Edremit’te aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda kız arkadaşının boğazını sıkıp, yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep olan Öner Can Ayaz tutuklandı.



Kız arkadaşını darp edip, burnunun kıran 29 yaşındaki Öner Can Ayaz dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Edremit’te ikametgahı içerisinde aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda kız arkadaşı N.K.’yi darp edip, boğazını sıkıp, yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu, söyledi. Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde kız arkadaşının estetik yaptırdığı için burnunun kırık olduğunu söylediğini aktardı. Kardeşler, soruşturma yapılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme kabul etti.



