KISKANÇLIĞINA YENİK DÜŞMÜŞ!

Ahmet VAMIK

Alsancak’ta meydana gelen kan dondurucu cinayet olayının yankıları devam ederken, bir bıçaklama olayı da geçtiğimiz gün Girne’de yaşandı.

Kız arkadaşını, A.Y. isimli şahsın aracında gördüğü için kıskanan Emrah Erciş, kullanımındaki arabayı A.Y.’nin aracının üzerine kasıtlı olarak sürüp, şahsın aracına çarptı.

Zanlı Emrah Erciş ile A.Y. isimli şahıs araçlarından aşağıya inerek, bağırıp çağırıp birbirleriyle boğuştukları sırada Erciş, tasarrufundaki sivri uçlu makası A.Y.’nin karın boşluğuna sapladı.

Olayda hafif şekilde yaralanarak ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan A.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve dün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı Emrah Erciş, dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede söz alan zanlı Emrah Erciş, “Kız arkadaşımı o şahsın aracında görünce kıskançlığıma yenik düştüm, yaptığımdan pişmanım” diyerek kendini savundu.

Mahkemenin uygun gördüğü KKTC vatandaşı muteber kefil bulamayan zanlı hükümsüz tutuklu olarak 1 ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Müştekinin sağlık durumu iyi

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli’yi tanık olarak dinletti.

Ülkemizde çalışma izinli olarak bulunan ve bir otelde garson olarak çalışan zanlı Emrah Erciş’in “Yaralama”, “Kasti Hasar”, “Kavga ve Rahatsızlık” suçlarından methaldar olduğunu belirten polis memuru Kader Çamlıbelli, 15 Mart günü meydana gelen meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve müştekinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, zanlı Emrah Erciş’in yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, en yakın polis karakoluna haftada 3 kez ispat-ı vücut yapması, KKTC vatandaşı bir kişinin lehinde 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 100 bin TL’lik şahsi kefalet sendi imzalaması ve 5 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi. Zanlı, teminat şartlarını yerine getiremedi.

Kıbrıs