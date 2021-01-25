Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 Şubat’a kadar uzatıldı
Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 Şubat’a kadar uzatıldı
A+A-
Kısmi sokağa çıkma yasağı, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 1 Şubat sabahına kadar uzatıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan emirnameye göre, ülke genelinde gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak. Yasağa uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılacak
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.