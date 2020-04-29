Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 6.5 saat sürdü. Açıklama yapan Özersay, alınan kararları açıkladı. Buna göre, kısmi sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs'ta sona erecek ancak 21.00-06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs'a dek sürecek.

Şehirler arası seyahat yasağı 4 Mayıs sabah 06:00'da sona erecek. 4 Mayıs'tan sonra sadece Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Supermarketler 15 Mayıs'a kadar 20:00'de kapatacak. Okullar, kresler, etud merkezleri 15 Mayıs'a kadar kapalı olacak.

Eczaneler ve Bankalar 4 Mayıs'tan sonra normal calışma saatlerine dönecek. Kara, deniz ve hava sınırlarındaki kısıtlamalar 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Toplu ibadetler Ramazan'da da yapılamayacak.

Kamuda şu anda çalışan kurum ve kuruluşlar aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan kamu kurumlarında 15 Mayıs'a rotasyonla calışma yapılacak. Toplu hizmet alınan yerlerde randevu sistemi uygulanacak.

Turizm sektörü, oteller, casinolar, bet ofisler, eğlence yerleri, piknik alanları, spor salonları, berber, kuaför, güzellik salonları, pazar yerleri, 15 Mayıs'a kadar kapalı.

Restoran, cafe ve büfeler 15 Mayıs'a kadar kapalı. Ancak calışanlarına test yaptıran restoran, cafe ve büfeler 11 Mayıs'tan itibaren paket servise baslayabilecek

Bunun dışında kalan ve 4 Mayıs'tan itibaren açılacak yerler belli kriterlere uyacak. Kriterler yarın açıklanacak. Açılacak yerler en gec 20:00'de kapatmak zorunda olacak.