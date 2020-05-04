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Kısmi sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi.

Kısmi sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi.

Sabah saat 06.00’dan itibaren...

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Koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde 31 Mart’ta uygulanmaya başlanan 'kısmi' sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Sabah saat 06.00’dan itibaren şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırıldı. Pazar günleri ise “kısmı sokağa çıkma” yasağı uygulanmaya devam edilecek.

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Maske takma zorunluluğu devam edecek. Eczaneler ve bankalar ise bugünden itibaren normal çalışma saatlerine dönüyor

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