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Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

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Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 gün geçerli olacak.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek.

Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak. Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

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BRTK

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