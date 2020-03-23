Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişi daha tutuklandı
tutuklananlar toplam 42 kişi oldu!
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Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve mazeretiz sokağa çıktığı tespit edilen tutuklanan 18 ķişinin ardından gün boyu devam eden kontroller sonucu 24 kişi daha tutuklanmış ve toplam tutuklu sayısı 42 olmuştur. Tutuklular aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.
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