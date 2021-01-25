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  3. Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi
Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi

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Kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak dün akşamdan bu sabaha kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi; bu kişiler  aleyhinde yasal işleme gidildi.

Polis açıklamasına göre, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı 17-25 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve hakkında işlem başlatılan kişi sayısı 40’a ulaştı. 

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