KIŞTAN KALAN KİLOLARI BU ŞEKİLDE VERİN!

Kış mevsiminin sonuna geldiğimiz şu günlerde, hava şartları nedeni ile fiziksel aktivitenin yeterli yapılmaması, sebze meyve çeşitliliğinin az olması, susama hissinde ve su tüketiminde azalma, gece abur-cubur tüketiminin artması gibi sebepler kilo alımını kaçınılmaz hale getirdi. Kıştan kalan kilolarınızı vermeyi hızlandırmak için bazı beslenme taktiklerine ihtiyacınız var:

Ara ve ana öğünlerinize dikkat ederek uzun saatler aç kalmamaya özen gösterin.

Sindirimi kolay ve hafif besinleri tercih edin.

Havaların ısınması ile artan sebze-meyve çeşitliliğini iyi değerlendirip, vitamin mineral ve posa yönünden zengin olan, bağışıklık güçlendirici bu besinlere ağırlık verin. Taze sebze-meyveler içerdikleri vitamin-mineraller ile doğal antioksidan kaynağıdır. Bu besinler sayesinde vücudunuz serbest radikallerle savaşır, kırışıklıklar ve yaşlanma önlenmiş olur.

Haftanın 3-4 günü 30 dakikalık tempolu yürüyüşler yaparak metabolizmanızı canlandırın.

Aşırı tuzlu, salamura şeklinde ve çok baharatlı yiyeceklerin tüketimini sınırlandırın.

Her gün düzenli olarak 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

Bol su için. Vücudunuzun %60’ının sudan meydana geldiğini ve sürekli yerine konması gerektiğini unutmayın. Susamasanız bile günlük en az 2 litre su tüketin.