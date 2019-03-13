KIŞTAN KALAN KİLOLARI BU ŞEKİLDE VERİN!
Kıştan kalan kiloları nasıl vereceğiz?
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Kış mevsiminin sonuna geldiğimiz şu günlerde, hava şartları nedeni ile fiziksel aktivitenin yeterli yapılmaması, sebze meyve çeşitliliğinin az olması, susama hissinde ve su tüketiminde azalma, gece abur-cubur tüketiminin artması gibi sebepler kilo alımını kaçınılmaz hale getirdi. Kıştan kalan kilolarınızı vermeyi hızlandırmak için bazı beslenme taktiklerine ihtiyacınız var:
- Ara ve ana öğünlerinize dikkat ederek uzun saatler aç kalmamaya özen gösterin.
- Sindirimi kolay ve hafif besinleri tercih edin.
- Havaların ısınması ile artan sebze-meyve çeşitliliğini iyi değerlendirip, vitamin mineral ve posa yönünden zengin olan, bağışıklık güçlendirici bu besinlere ağırlık verin. Taze sebze-meyveler içerdikleri vitamin-mineraller ile doğal antioksidan kaynağıdır. Bu besinler sayesinde vücudunuz serbest radikallerle savaşır, kırışıklıklar ve yaşlanma önlenmiş olur.
- Haftanın 3-4 günü 30 dakikalık tempolu yürüyüşler yaparak metabolizmanızı canlandırın.
- Aşırı tuzlu, salamura şeklinde ve çok baharatlı yiyeceklerin tüketimini sınırlandırın.
- Her gün düzenli olarak 7-8 saat uyumaya özen gösterin.
- Bol su için. Vücudunuzun %60’ının sudan meydana geldiğini ve sürekli yerine konması gerektiğini unutmayın. Susamasanız bile günlük en az 2 litre su tüketin.
- Siyah çay ve kahve tüketiminizi sınırlandırın. Şeker içeren içecekler, kolalı gazlı içecekleri tüketmeyin. Bu tür içeceklerin yerine sade maden suyu, bitki çayı veya suyu tercih edin. Sağlıklı beslenme taktiklerini dışarıda restoranlarda yemek yediğinizde de uygulayabilirsiniz.
KIŞ KİLOLARINDAN KURTULMA TAKTİKLERİ
- Sipariş ettiğiniz besinin yoğun sos içermemesine özen gösterin. Siparişinizin yanında garnitür olarak ne geleceğini garsonunuza sorun.
- Porsiyon büyüklüğünü iyi gözlemleyin, porsiyonlar normalden fazla ise siparişinizin hepsini tüketmeyin, paylaşın.
- *Mezelerden yeşil sebze ağırlıklı, zeytinyağlı veya yoğurtlu olanları tercih edin; kızartma türü olanları tercih etmeyin. Bol yeşillik ve salata tüketin.
- Dışarıda yemeğe çıkmadan önce planlayacağınız küçük bir ara öğün (örneğin; 1 porsiyon taze meyve veya 2-3 adet ceviz içi) yemekte alacağınız kaloriyi sınırlandıracaktır.
- Açık büfe tuzaklarına dikkat edin, sağlıklı seçimler yapmaya çalışın. En küçük tabağı alın ve tabağınızın yarısı sebze, çeyreği proteinden zengin besinler (ızgara balık, kurubaklagil, kırmızı et vb.) ve diğer çeyreği tahıl grubu olacak (esmer ekmek, esmer pirinç veya makarna vb.) şekilde hazırlayın, yanında yoğurt, ayran veya cacık tercih edin.
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