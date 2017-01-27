Kıvanç Tatlıtuğ Ateş Püskürttü!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’e hakaret eden takipçisini sert dille uyardı.

Başak Dizer, geçtiğimiz gün sayfasında eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı. Renkli Sayfalar'ın haberine göre; Dizer’in paylaşımın ardından Instagram’da bir kullanıcı Dizer’e ne işin var senin çirkin kadın o yakışıklının yanında yorumunda bulundu.

Bunun üzerine uzun süredir sosyal medya hesabını kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, sessizliğini bozdu. Ve o takipçiye şöyle seslendi:

Terbiyesizlik yapma! Önce senin "Bu şahıs" dediğin insanın adı Başak soyadı Tatlıtuğ! Önce bunu bir öğren. Senin değil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgili yorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini git başka yerlerde bileyle. Oğlum sen ve senin gibi böyle yorumlar yazan arkadaşlar! Siz ne zaman hangi ara bu kadar kötü kalpli insanlar oldunuz? Ne kadar saygısız, ne kadar sevimsiz ne kadar şuursuz, ne kadar boş islerle uğrasan bir insansın sen. Sana tavsiyem sen de git birini sev, içinde zerre sevgi yoksa da yine sevmeye çalış, baktın yok olmuyor sen harbi kötü kalpli bir arkadaşsın! O zaman tekrar sevmeye çalış! Yani anlayacağın insanlara saygısızlık yapıp b.. atacağına, onları sevmekten, yaptığı seçimlere saygı duymaktan, hayatına ve aile yaşantısına verdiği özene saygı duymaktan vazgeçme!