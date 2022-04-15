Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğulları doğdu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer oğullarını kucaklarına almak için geri sayımdaydı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin adı da belli olmuştu.

TV8'de ekrana gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında verilen son dakika bilgisine göre Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer bugün bir erkek bebek dünyaya getirdiç. Ünlü çiftin, çocuklarına Kurt Efe ismini verdi.