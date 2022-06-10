Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi!

Kıvanç Tatlıtuğ’un “Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor” diye anlattığı oğlu Kurt Efe ilk kez Bodrum’da görüntülendi.

TATİL MİSAFİRLERİ



Oğulları Kurt Efe’ye 15 Nisan’da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak’taki evlerinde kalıyor.

15 Nisan’da dünyaya gelen Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi.

Çift, evlerinin kapısını yakın arkadaşları için açtı. Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk ile futbolcular Mehmet Topal ve Gökhan Töre, önceki gün Tatlıtuğ çiftine ait evin plajında denize girerken objektife yansıdı.

BABAYA BENZİYOR



Kıvanç Tatlıtuğ’un “Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor” diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.

Sosyal medyada kime benzediği yönünde anketler bile yapılan minik bebek, sarı saçlarıyla babasına benzetildi.

Kıvanç Tatlıtuğ denizden çıkar çıkmaz eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe’nin yanına koştu.

Arkadaşlarıyla beraber denize giren Tatlıtuğ, sudan çıkar çıkmaz eşinin yanına gidip oğlunu uzun uzun sevdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve misafirleri evin plajında keyif yaptı. Hayli neşeli olan arkadaş grubu denizin ortasındaki platform iskelede birbirlerine ‘atla’ diye tempo tutarak sırayla suya girdi.

AŞK TAZELEDİLER

Aralık ayında kızı Mercan’ı dünyaya getiren Özge Özpirinçci’nin doğum kilolarından kurtulduğu dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Burak Yamantürk’le birlikte Bodrum’un mavi sularında aşk tazeledi. Ünlü çift birbirlerine öperek romantik dakikalar yaşadı.

Hürriyet