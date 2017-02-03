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KIVANÇ TATLITUĞ’DAN PAPAĞANLI VİDEO

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN PAPAĞANLI VİDEO

Kıvanç Tatlıtuğ’dan papağanlı video

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Ece Yörenç, senaryosunu yazdığı Cesur ve Güzel dizisinin setinden zaman zaman dikkat çekici paylaşımlarda bulunuyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün oynadığı Cesur ve Güzel dizisinin senaristliğini yapan Ece Yörenç, sosyal medya hesabından dizinin fanlarını sevindirecek paylaşımlarda bulunuyor.

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Özellikle genç kızların sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ ile çektiği selfieleri ya da Tatlıtuğ videolarını takipçileriyle paylaşan Yörenç’in son paylaşımı yine Kıvanç Tatlıtuğ’lu bir video oldu. Omzunda taşıdığı papağana ‘Dım, tıs’ diyerek ritm tutan Kıvanç’ın ve bu ritme dans ederek eşlik eden papağanın videosu 22’binin üzerinde görüntülemeye ulaştı.

 

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