KIVANÇ'A BÜYÜK ŞOK!

Katie Holmes "Kıvanç'ı tanımıyorum" dedi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a çekimlerine ay sonunda ABD’de başlanması planlanan film için kadın partner bulunamadı. Tom Cruise’un eski eşi Katie Holmes, "Kıvanç’ı tanımıyorum’ diyerek kendisine gelen teklifi reddetti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Amerika'da çekilecek olan filminde oyuncu krizi yaşanıyor...

Eşi Başak Dizer ile uzun bir yaz tatili geçiren Tatlıtuğ, yazın sonlarına doğru yeni filmi için kamera karşısına geçmeyi planlamıştı, ama ünlü oyuncuya kadın partner bulunamadı.

Son olarak Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes'a teklif götürüldüğü ancak Amerikalı oyuncunun, "Öyle birini tanımıyorum" diyerek teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Filmin çekimlerine eylül ayına kadar başlanmazsa, filmle ilgili yapılan bütün anlaşmaların feshedileceği konuşuluyor. Ön satışı başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yapılan, hatta Dubai'lilerin kendi ülkelerinde gerçekleşecek gala için sabırsızlandığı filmden, Kıvanç Tatlıtuğ'un 250 bin dolar kazanacağı belirtiliyor.