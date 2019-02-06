"Kıvanç'a hayran kaldım"

Oyuncu İrem Sak, Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmindeki performansına hayran kaldığını söyledi.

Oyuncu, önceki akşam City's AVM'de bir erkek arkadaşıyla birlikte filmi izledi. Film bitiminde ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sak, Tatlıtuğ'un performansına övgüler yağdırdı. Sak, "Kıvanç'ın karakterini çok sevdim. Çok güzel oynamış bir seyirci olarak çok mutlu ayrıldım. Oyunculuğuna hayran kaldım. Gerçekten çok başarılı bir performans göstermiş" dedi.