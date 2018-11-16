Kıvanç'a şok!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrolünü paylaştığı ‘Çarpışma’ dizisi setinin Bebek’teki çekimlerinde gergin anlar yaşandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un, rol gereği hızlı bir şekilde otomobil kullandığı sahnede, trafik iki yönlü kesildi. Sürücüler, trafik kitlenince korna çalarak tepki gösterdi. Gün boyu süren çekimler nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca set ekibinin cadde üzerine karavan ve araçlarını park etmesi, vatandaşları isyan ettirdi.