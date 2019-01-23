Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın bebek sevinci

Kasım ayında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen ve bir kız çocuğu beklediklerini açıklayan Kıvılcım Ural, anne oldu.

Kasım ayında İstanbul’da sade bir törenle evlenen Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, çocuk sahibi oldu. Önceki gün Fulya’da bulunan özel bir hastanede doğum yapan Ural, bir kız bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, kızlarının ismini henüz açıklamadı. 26 yaşındaki Ural, ilk kez annelik heyecanı yaşarken, Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler’den iki oğlu bulunuyor.