Kıyamet saati gece yarısını gösteriyor... Bu kararlılık iyiye işaret değil

75 yıl önce hazırlanan ve sembolik olarak insanlığın topyekun yıkıma ne kadar süresi kaldığını gösteren 'Kıyamet Günü Saati', 75. kez ayarlandı. Sembolik saat, gece yarısına tarihinin en yakın noktasında duruyor. Grubun yöneticilerinden biri, “Bu kararlılık iyiye işaret değil” diye uyardı.

Kıyamet Günü Saati, Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi’nden atom bilimciler tarafından hazırlanan bir saat. Gece yarısı insanlığın topyekun yıkımı yani kıyamet anlamına geliyor. Yani saat gece yarısına ne kadar yaklaşırsa insanlığın sonucu olan yıkıma da o kadar yaklaşılmış oluyor.



BU KARARLILIK İYİYE İŞARET DEĞİL!

Atom Bilimcileri Bülteni, Kıyamet Saati’ni üst üste üçüncü yıl için gece yarısına 100 saniye kala tuttu.



Dünyanın sonuna kadar kalan zamanı tutan sembolik saat, gece yarısına tarihinin en yakın noktasında duruyor. Grubun yöneticilerinden biri, “Bu kararlılık iyiye işaret değil” diye uyardı.

George Washington Üniversitesi'nde profesör ve bilim ve güvenlik kurulu eş başkanı Sharon Squassoni, saatin değişmemesi için "Kurulun, ne istikrar ne de güvenlik getiren tehlikeli bir anda sıkışıp kaldığımız yönündeki düşüncesini yansıtıyor" dedi.

İNSANLIK BU YIL GÜVENDE Mİ?



Salı günü uzaktan görüntülü şekilde yapılan duyuru sembolik saatin 75. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Grubun başkanı Rachel Bronson duyuru sırasında, Kıyamet Saati’nin “İnsanlık bu yıl geçen yıla göre daha güvenli mi yoksa daha büyük risk altında mı?" sorusunun cevaplanması için kurulduğunu açıkladı.

İLK KEZ 2020 YILINDA 100 SANİYEYE ULAŞTI

Kıyamet Saati ilk kez 2020 yılında 100 saniyeye ulaştı. Böylece kurulduğundan beri ilk kez iki dakikayı geçmiş oldu.

KORONAVİRÜS MEDENİYETİ YOK ETMEYECEK ANCAK…

Geçen yıl, saatin olduğu yerde kalacağını açıklayan grup, devam eden koronavirüs pandemisini “tarihi bir uyanma çağrısı” olarak nitelendirmişti.



Bülten 2021 duyurusunda koronavirüsü “medeniyeti yok edecek”varoluşsal bir tehdit olarak görmediğini belirterek salgının ulusal hükümetlerin yakın gelecekteki şiddetli salgın hastalık ve diğer tehlikeleri yönetmeye hazırlıksız olduğunun canlı bir örneği olduğunu belirtmişti.

OLUMLU GELİŞMELER YETERSİZ KALIYOR

Grup, endişe duyulan alanlarda bazı “olumlu gelişmeler” olduğunu söyledi, ancak bunların “güvenliği aşındırmaya devam eden uzun vadeli olumsuz eğilimlerden daha ağır basmayı başaramadığını” kaydetti.

Hürriyet