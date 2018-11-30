Kıyasıya rekabetin galibi belli oldu!

29 Kasım reyting sonuçları belirlendi. Üç dizinin yarıştığı perşembe akşamlarına geçen hafta yayınlanmaya başlayan Çarpışma da katıldı. Yeni dizi ile iddialı yapımlar Avlu, Bir Zamanlar Çukurova ve Bizim Hikaye arasında reyting sıralaması rekabeti nasıl şekillendi? İşte reyting sonuçları....

29 Kasım’da gecenin lideri geçen haftanın reyting sonuçlarına göre de ilk sırada olan Bir Zamanlar Çukurova oldu. Sosyal medyada senaryosu ve oyuncu kadrosu ile övgü alan Çarpışma dizisinin ilk bölümünün bir hafta içinde altı kez yayınlanmasına rağmen reyting sıralamasında üç sıra yükselerek yedinci sırada kendine yer buldu. İzleyiciler Show Reyting sonuçlarına göre Avlu dördüncü, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise ikinci sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI