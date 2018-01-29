KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ!

Kız arkadaşının başparmağını kıran R.K. (E-35) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Lefkoşa’da meydana gelen olayda, R.K. birlikte yaşadığı kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettikten sonra sağ elini katlayarak sağ el baş parmağının kırılmasına neden oldu. R.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.