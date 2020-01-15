KIZ ARKADAŞINI KEMERLE DÖVDÜ!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Karaoğlanoğlu’nda birlikte yaşadığı kız arkadaşını kemerle darp edip, kaburgalarını kıran Bestami Diko, dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 13 Ocak 2019 tarihinde Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nden A.D. isimli kadının darp edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, hastaneye gidildiğini, doktor ile görüşüldüğünü, A.D. isimli kadının iki kaburgasında kırık, sırtında 3-4 günlük olduğu belirtilen morluk, burnunda yara, şişlik ve morluk olduğuna dair rapor aldıklarını belirtti.

A.D.’nin ifadesine başvurduklarını kaydeden Adnan Kardeşler, Karaoğlanoğlu’nda birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kendisini kemerle darp ettiğini, ayakkabısının tabanı ile kaburgalarına basıp kırdığını söylediğini aktardı.

Adnan Kardeşler, zanlının gözaltına alındığını, ifadesinde A.D.’yi darp etmediğini, vücudundaki izlerin trafik kazası sonucu olduğunu iddia ettiğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden Adnan Kardeşler, 3 gün süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.